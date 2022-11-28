Воронежской судье не удалось обжаловать увольнение из-за скандала по приговору по делу о взятках в Госавтодорнадзоре

Наталья Ильченко. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 25 ноября, в Москве на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС) рассмотрели в числе других жалобу экс-судьи Советского районного суда Натальи Ильченко. Она оспаривала свое увольнение.

На заседании ВККС подтвердили, что санкции к Натальи Ильченко связаны с приговором бывшему главе регионального отделения Госавтодорнадзора Жозефу Еркнапешяну и его подельникам. Их обвиняли в организации системы, позволяющей получать массовые взяток с водителей фур за проезд по трассам с перегрузом. В преступное сообщество входили также сотрудники дорожно-постовой службы, операторы ЭВМ фирмы, которая обслуживала стационарные посты весового контроля. «Мзда» была меньше, чем величина штрафов за перегруз. Часть денег распределяли между исполнителями схемы, остальные передавали ее организаторам.

За такое серьезное нарушение закона Еркнапешяна и Ко Ильченко неожиданно фактически отпустила на все четыре стороны. В ВККС отдельное недоумение вызвало снятие ареста со счета одного из подсудимых. В результате, когда приговор отменили в Воронежском областном суде, деньги оттуда уже были сняты.

На заседании ВККС Наталья Ильченко пыталась оправдать свои действия неопытностью в части вынесения оправдательных приговоров (он у нее был только вторым) и семейными проблемами, которые якобы тоже повлияли на нее. И напомнила старую истину, что человеку свойственно ошибаться.

Однако члены квалификационной коллегии эти аргументы вескими не сочли. И решение об увольнении Натальи Ильченко оставили в силе.

Кстати, в свою бытность судьей Советского районного суда Ильченко вынесла еще два громких приговора. Самый резонансный - похищение мэра Воронежа Вадима Кстенина, когда он еще возглавлял региональное управление ЖКХ и энергетики – в 2015 году. Трое ингушей – Руслан, Алихан и Магомед Котиевы тогда требовали за крупного чиновника выкуп в 5 миллионов рублей. Однако их сумели обезвредить. В итоге Руслан Котиев получил восемь лет колонии строгого режима. Его подельники Алихан и Магомед тогда отправились туда же на 5,5 лет каждый.

Также Наталья Ильченко приговорила к двум годам колонии экс-начальника цеха Воронежского мехзавода. Его признали виновным в использовании при производстве газогенераторов 57 двигателей для тяжелых ракет «Протон» не того припоя, который был нужен. Из-за этого пришлось делать демонтаж 57 входящих в состав двигателей газогенераторов (брак в итоге обнаружили в 24-х). Собрать их снова оказалось невозможно, пришлось их все сдавать в утиль. Ущерб государству составил 111,8 млн. рублей.

Вопросов по этим двум приговорам у коллег Ильченко не возникало.