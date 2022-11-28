Воронежцам расскажут через камни о древних эпохах

7 декабря в краеведческом музее откроется выставка «А камни бывают разные...». Проект представит музей-заповедник «Дивногорье»

- Выставка рассказывает о геологическом прошлом Дивногорья, Воронежской области и всего мира. Через породы, которые можно найти на поверхности или в недрах, до нас доходят отголоски древних эпох и событий, повлиявших на облик современных ландшафтов.

Благодаря представленным фондовым экспонатам (найденным как в Дивногорье, так и в других частях России) и интерактивным элементам посетители выставки смогут лучше познакомиться с событиями, которые происходили на нашей планете миллионы и миллиарды лет назад, - сообщили организаторы.

Выставка будет работать до 15 января. 12+