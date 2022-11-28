Воронежская пловчиха завоевала серебро на чемпионате России по плаванию

Дарья Клепикова (крайняя слева) снова на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

В Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде (25 метров). Соревнования проходили в рамках второго этапа международного этапа «Игры Дружбы». В заключительный день чемпионата серебро взяла воронежская спортсменка, воспитанница Олега Цветковского, Дарья Клепикова. Она показала второе время на 100-метровке баттерфляем, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Днем ранее в предварительном заплыве Клепикова была восьмой с результатом 59,40 секунды. В полуфинале Дарья заняла шестое место, при этом улучшив свое время — 58,86 секунды. На следующий день наша пловчиха плыла в финале и стала второй. Более чем на секунду она улучшила свое время относительно полуфинала, проплыв дистанцию за 57,43 секунды. Вперед Клепикова пропустила лишь новосибирскую спортсменку Арину Суркову — 56,30 секунды, установившую новый рекорд России. До этого он принадлежал Светлане Чимровой из Санкт-Петербурга — 56,39 секунды. Она, кстати, заняла в финале третье место. При этом и Арина, и Светлана значительно старше воронежской спортсменки — Суркова на 7 лет, а Чимрова на 9.

В заключительный день борьбы также выступала воронежская женская четверка. Александра Литвиненко, Александра Барт, Анастасия Саратова и Александра Цветковская стали пятыми в эстафете 4х50 м вольным стилем.

Напомним, ранее на чемпионате России Клепикова стала третьей на дистанции 50 м баттерфляй с результатом 25,69 секунды, при этом она установила новый юношеский рекорд страны.