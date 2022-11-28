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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 10:56

Пропавшего в Воронеже 34-летнего мужчину нашли погибшим

Как погиб Иван Б., не сообщают
Олег КУЗНЕЦОВ

Пропавшего 16 ноября жителя Воронежа Ивана Б. нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». А им об этом ужасном завершении розысков рассказали родные Ивана Б.

Как чаще бывает в таких случаях, обстоятельства, при которых нашли погибшего мужчину, не сообщают. Как и место, где обнаружили тело.

К счастью, не все поиски заканчиваются так. 23 ноября нашли живой и здоровой 14-летнюю Ксении У. на автостанции в одном из пригородных поселков. Девочку-подростка, которой не было дома около пяти суток, отвезли к родителям.