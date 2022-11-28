В Воронежской области женщину-инвалида не хотели ставить на очередь по выделению жилья

Женщина-инвалид первой группы из Репьевского района написала жалобу в прокуратуру на действия чиновников. Точнее на бездействие.

- Женщина обратилась в администрацию Осадчевского сельского поселения для принятия на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Однако в этом ей было необоснованно отказано: по мнению администрации, не представлен полный пакет требуемых документов. Как показала прокурорская проверка, все необходимые документы заявительница представила. Главу сельского поселения обязали устранить нарушения закона. Инвалид уже поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Виновный в нарушении сотрудник администрации привлечен к дисциплинарной ответственности. В настоящий момент рассматривается вопрос о возможности предоставления заявительнице жилого помещения, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.