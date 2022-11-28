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НовостиОбщество28 ноября 2022 10:11

На воронежском предприятии запустят серийное производство бронеавтомобилей для СВО

На заводе уже выпускают рации, тепловизоры и ружья для уничтожения квадрокоптеров
Юрий КОЗЛОВ
телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева.

телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Фото: кадр с видео

На еще недавно выпускающим исключительно продукцию для сельского хозяйства заводе «АгроТехМаш» стали изготавливать предметы, очень нужные нашим военным, находящимся в зоне СВО. О новом направлении производства сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Уже сейчас на «АгроТехМаше» выпускают для военных приборы ночного видения, тепловизоры, ружья для уничтожения квадрокоптеров, рации, бинокли, зацепы для разминирования, печи. А в ближайшее время собираются запустить серийное производство бронированных автомобилей-внедорожников.

На предприятии работают 150 человек. Люди задерживаются до семи-восьми вечера, чтобы быстрее наладить новые направления работы.