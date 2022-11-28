В Воронеже следователи разберутся с падением пенсионерки из маршрутки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи начали проверку после падения женщины из маршрутки. Как сообщал ранее сайт vrn.kp.ru, пенсионерка выпала из автобуса на остановке «улица Рокоссовского». Инцидент произошел вечером 26 ноября: женщина выходила из маршрутки, в этот момент она поехала, пенсионерка упала и получила травмы, ее отправили в больницу. По словам дочери пострадавшей, водитель начал движение, не убедившись, что все пассажиры вышли из транспортного средства.

- Организована проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи установят все обстоятельства произошедшего: опросят пассажиров и очевидцев, водителя автобуса, представителя компании-перевозчика, изучат медицинскую, а также документацию, регламентирующую оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.