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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:39

В Воронеже поймали грабителя, вырвавшего у пенсионерки сумку

Инцидент произошел на улице Матросова
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки.

На 65-летнюю женщину напали вечером на улице Матросова. Неожиданно к ней подбежал неизвестный, вырвал из рук сумку и скрылся. В сумке оказалось 1500 рублей, документы и мобильный телефон.

Оперативники изучили записи с камер наружного наблюдения, расположенных на прилегающей территории. Под подозрение попал ранее судимый за совершение аналогичного преступления 22-летний воронежец. Задержанный признался, что похищенный мобильный телефон продал, а деньги потратил на личные цели. За грабеж ему грозит до четырех лет заключения.