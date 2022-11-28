В Воронежский областной суд пытался попасть студент с патроном в кармане

Проверку на входе в суды в наше неспокойное время проводят особенно тщательно. Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

Проверка на входе Воронежского областного суда на днях оказалась совсем не пустой тратой времени. Младший судебный пристав обнаружил у 20-летнего жителя Белгородской области, пришедшего в составе группы студентов, патрон в кармане.

Молодой человек заявил, что патрон просто когда-то завалился туда. Других запрещенных к проносу в зал суда у него не обнаружили. Теперь полицейские разбираются, откуда у него появился этот патрон.

- Всего за девять месяцев 2022 года судебные приставы предотвратили пронос в здания судов более 560 боеприпасов, 300 единиц газового и травматического оружия, 16 — огнестрельного оружия, а также 35 электрошоковых устройств, - сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.