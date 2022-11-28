В центре Воронежа капитально отремонтируют фасад Дом Михайлова

Дом Михайлова меньше чем через год должен стать еще красивее. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Доме Михайлова (проспект Революции, 47) в ближайшее время начнутся реставрационные работы. Их заказчиком выступает региональный Фонд капремонта.

Подрядчиком является воронежское ООО «АтомЭнергоКомплект». Его специалисты займутся ремонтом и реставрацией фасада исторического здания. Разрешение на эти работы дали в региональном управлении охране культурного наследия. Фасад должен предстать воронежцам в полностью преображенном виде в сентябре 2023 года.

Справка «КП»

Здание построено в 1888–1889 гг. по проекту архитектора А.М. Баранова для купца Н.А. Михайлова. Трехэтажный дом планировалось богато декорировать, однако он оставался неоштукатуренным до Великой Отечественной войны. Михайлов содержал здесь магазин часов и ювелирных изделий. Дом был известен Михайловскими часами, поставленными купцом возле здания на тротуаре в середине 1890-х годов. Большие башенные часы имели три циферблата и приводились в действие механизмом, установленным внутри здания.

Во время послевоенного восстановления фасады бывших домов И.Ф. Вонсовича (ныне пр-т Революции, 45) и Н.А. Михайлова (ныне пр-т Революции, 47) объединили общим декором в стилистике эпохи Возрождения. Здание приняли на государственную охрану в конце апреля 1983 года.