В Воронежской области за сутки шесть человек умерли от коронавируса

Количество заболевших уменьшается, но тяжелых случаев по-прежнему немало. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи снова напрягли статистикой по заболеваниям коронавирусом за сутки. На утро понедельника, 28 ноября, от последствий ковида умерли еще шесть человек. При том, что на начало дня 27 ноября, смертей было две. Всего ковид уже свел в могилу 8 592 наших земляка.

Еще 94 человека заболели, 18 из них попали в больницы. Это чуть меньше, чем на утро 27 ноября – тогда их было 98, но госпитализированы из них были 10. Всего заразившихся в Воронежской области с начала пандемии стало уже 468 362.

68 человек на утро 28 ноября выздоровели. Сутки назад, на начало дня 27-го, ковид победили 82 наших земляка.