В Воронеже сотрудники Следственного комитета проверяют информацию об угрозе группового изнасилования 11-летней девочки

Родители 11-летней школьницы из микрорайона Шилово подали заявление силовикам об угрозах их ребенку в сообщениях в мессенджере, на который подписаны ученики ее класса. Началось все с того, что с девочкой попытался завязать отношения подросток, та ответила отказом. После этого в мессенджере посыпались мерзкие сообщения в ее адрес, видимо, от его приятелей, в их числе была угроза групповым изнасилованием.

- Следователи СК проводят проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней, они устанавливают все обстоятельства случившегося, - кратко прокомментировали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, вечером 25 ноября на улице Минской школьница чудом спаслась от преследовавшего ее до подъезда прохожего.