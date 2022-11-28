В Воронежской области «Ниссан» вынесло на встречную полосу прямо под «КамАЗ»

"Ниссан" после столкновения с грузовиком. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 27 ноября, в 19.55 в Павловском районе на 671 километре трассы «Дон» произошла авария. 40-летняя жительница Воронежа, управлявшая «Ниссаном-Альмера», слишком быстро ехала на скользкой дороге. Ее машину занесло, она въехала в металлический барьер, а потом вылетела на встречную полосу. Там «Ниссан» врезался в «КамАЗ» с полуприцепом-цистерной.

Женщина получила травмы, ее отвезли в больницу. 44-летний шоферу грузовика, жителю Воробьевского района, серьезная медицинская помощь не потребовалась.

У иномарки сильно погнут капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Грузовик после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 27 ноября в Воронежской области случилось 99 ДТП, из них 70 – в Воронеже, 17 – на дорогах в районах и 12 – на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы четыре человека. Автоинспекторы задержали 18 пьяных водителей и еще 10 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.