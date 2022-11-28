Под Воронежем сгорела дача

В воскресенье, 27 ноября, около 12.30 в садоводческом товариществе «Роща» в Рамонском районе загорелся дачный дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 12.39. На место ЧП направили 24 наших специалиста на шести машинах. Пожар был сложный, потушили его только в 14.30. В двухэтажном доме 10х10м огонь повредил второй этаж по всей площади, рухнула крыша. Пристроенный к дому гараж 3х6м также выгорел полностью. Его крыша тоже сгорела. Пострадавших на пожаре не было, его причины сейчас устанавливают, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, вечером 27 ноября в селе Орлово Новоусманского района сгорел гараж вместе с двумя автомобилями.