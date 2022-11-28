В Воронежской области в последний день осени синоптики обещают мороз до -11 градусов

К солнцу еще бы и снега! Фото: Мария АНАНОВА

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю. По их данным, циклоны, которые принесли мокрый снег, постепенно уступят место антициклону. Будет холодно и сухо.

Жителям Воронежской области стоит подготовиться к двум очень холодным для конца осени ночам. В темное время суток 29 ноября столбик термометра может опуститься до -9 градусов. А ночью 30-го – и вовсе упасть до -11.

Что касается Воронежа, то ближайшие две ночи тоже будут морозными: 29 ноября ртутный столбик может опуститься до -7, а 30-го – до -10. В то же время дни будут солнечными. Температура 29 ноября повысится до -5 градусов, 30-го – до -6.

А календарная зима в Воронеже начнется двумя одинаково холодными сутками. В четверг, 1 декабря, ночью будет -9 градусов, днем -5. Абсолютно такую же погоду метеорологи прогнозируют и в пятницу, 2 декабря. Радует, что начало зимы обещает быть солнечным.