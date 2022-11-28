В Воронеже в Боровом на видео сняли перебегавшую через дорогу лисицу

телеграм-канал "Мой и твой Воронеж". Фото: кадр с видео

В микрорайоне Боровое, где неподалеку находится лес, заметили дикую лисицу. Патрикеевна перебегала дорогу, к счастью для нее, в это время не очень оживленную. Тем не менее, перепрыгнув через ограждение, животное некоторое время металось туда-сюда, испугавшись звуков проезжавших машин. Но потом лиса благополучно убежала с дороги и побежала дальше по своим делам.

Надо сказать, что лисы на окраинах Воронежа – далеко не редкость. Рыжих плутовок видели и в Шилово, и в районах улицы Ломоносова и Ботанического сада. Местным жителям стоит иметь в виду, что обычно животные стараются держаться в стороне от людей. И если они, наоборот, прибегают в людные места, с ними лучше избежать контакта. Не исключено, что симпатичные зверьки заражены бешенством.