Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 5:25

Под Воронежем сгорели два автомобиля

Они стояли в гараже, который вспыхнул по неясным причинам
Юрий КОЗЛОВ
От машин практически ничего не осталось.

От машин практически ничего не осталось.

Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 27 ноября, в 20.40 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Орлово Новоусманского района. Там загорелся гараж.

- На место ЧП выезжали восемь наших специалистов на двух пожарных машинах. Огонь удалось потушить в 21.10. Гараж 12х4 метра к тому времени был сильно поврежден пламенем по всей его площади, рухнула крыша. Стоявшие внутри гаража два автомобиля сгорели полностью. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было. Причину возгорания предстоит установить, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области.