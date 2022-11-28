Под Воронежем сгорели два автомобиля

От машин практически ничего не осталось. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 27 ноября, в 20.40 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Орлово Новоусманского района. Там загорелся гараж.

- На место ЧП выезжали восемь наших специалистов на двух пожарных машинах. Огонь удалось потушить в 21.10. Гараж 12х4 метра к тому времени был сильно поврежден пламенем по всей его площади, рухнула крыша. Стоявшие внутри гаража два автомобиля сгорели полностью. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было. Причину возгорания предстоит установить, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области.