Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт27 ноября 2022 16:39

Воронежский «Буран» проиграл в гостях «Нефтянику» из Альметьевска

Хозяева более мощно провели начало матча, что и помогло им победить
Юрий КОЗЛОВ
Только что в ворота "Бурана" влетела вторая шайба, которая в итоге стала для "Нефтяника" победной.

Только что в ворота "Бурана" влетела вторая шайба, которая в итоге стала для "Нефтяника" победной.

Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В игре в Альметьевске хоккеисты «Нефтяника» открыли счет на седьмой минуте – отличился Максим Кориневский. Борьба на ледовой площадке в целом была равная. Однако на 26 минуте Ислам Хасанов классно бросил без особого сопротивления и 2:0. Впрочем, в конце второго периода Дмитрию Возовику удалось вернуть интригу – 2:1.

В третьем периоде при розыгрыше большинства «Нефтяника» игроки «Бурана» оставили в гордом одиночестве Станислава Альшевского. Он технично подправил летевшую шайбу в ворота Вячеслава Гросса – 3:1. Ближе к концу матча тот же Альшевский получил двойной штраф. «Буран» снял вратаря и долго играл в формате 6 на 4, но никакой пользы из этого «ураганные» извлечь не смогли. Счет остался неизменным.

«Буран» стабильно осел на предпоследнем, 25 месте, с 15 очками. Позади только ангарский «Ермак», у которого по-прежнему 11.

Впереди у «Бурана» во вторник, 29 ноября, еще одна выездная игра с нефтекамским «Торосом», занимающим 13 место с 30 очками. Матч начнется в 17.00.