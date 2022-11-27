Воронежский «Буран» проиграл в гостях «Нефтянику» из Альметьевска

Только что в ворота "Бурана" влетела вторая шайба, которая в итоге стала для "Нефтяника" победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В игре в Альметьевске хоккеисты «Нефтяника» открыли счет на седьмой минуте – отличился Максим Кориневский. Борьба на ледовой площадке в целом была равная. Однако на 26 минуте Ислам Хасанов классно бросил без особого сопротивления и 2:0. Впрочем, в конце второго периода Дмитрию Возовику удалось вернуть интригу – 2:1.

В третьем периоде при розыгрыше большинства «Нефтяника» игроки «Бурана» оставили в гордом одиночестве Станислава Альшевского. Он технично подправил летевшую шайбу в ворота Вячеслава Гросса – 3:1. Ближе к концу матча тот же Альшевский получил двойной штраф. «Буран» снял вратаря и долго играл в формате 6 на 4, но никакой пользы из этого «ураганные» извлечь не смогли. Счет остался неизменным.

«Буран» стабильно осел на предпоследнем, 25 месте, с 15 очками. Позади только ангарский «Ермак», у которого по-прежнему 11.

Впереди у «Бурана» во вторник, 29 ноября, еще одна выездная игра с нефтекамским «Торосом», занимающим 13 место с 30 очками. Матч начнется в 17.00.