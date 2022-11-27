С нового года подорожает проезд в воронежских электричках

Проезд подорожает с 1 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января 2023 года вырастет стоимость проезда в электричках Воронежской области. Проект приказа опубликовали на сайте департамента государственного регулирования тарифов.

Стоимость билетов на пригородные поезда вырастет на 1,4 рубля. Так, проезд в пределах 10-километровой зоны обойдется в 25,2 рубля. Сейчас действует тариф в 23,8 рубля. За каждый последующий километр придется платить по 2,52 рубля.

Напомним, до конца года вырастет стоимость проезда в маршрутках Воронежа. Платить придется больше на 5 рублей – 26 рублей при оплате банковской картой и 28 при наличном расчете.