В попытке заработать на бирже воронежец лишился 1,4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доверившись трейдеру, воронежец потерял на бирже 1,4 млн рублей. По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас афериста разыскивает полиция. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 27 ноября.

Как рассказали в ведомстве, 59-летний мужчина решил сыграть на бирже в интернете. При регистрации на сайте он указал номер мобильного телефона. После этого ему позвонил неизвестный, представившись трейдером. В течение месяца мужчина совершал операции, увеличивая капитал.

Когда мужчина захотел вывести деньги, трейдер заявил, что необходимо провести несколько операций с банковской картой. Мужчина выполнил все инструкции, но деньги на счет так и не поступили, а трейдер перестал выходить на связь. Тогда воронежец понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.