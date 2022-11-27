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НовостиОбщество27 ноября 2022 14:20

В новогодние праздники запустят дополнительные поезда в Воронеж

На билеты из Москвы и Санкт-Петербурга значительно вырос спрос
Мария Щербакова

На новогодних праздниках запустят дополнительные поезда в Воронеж из Москвы и Санкт-Петербурга. Как пояснили в РЖД, в это время ожидается повышенный спрос. Поезда будут курсировать с 23 декабря до 9 января. Билеты постепенно будут поступать в продажу.

В компании отметили, что на данный момент число проданных билетов на поезда дальнего следования на время зимних каникул на 80% превышает показатели прошлого года. Если спрос продолжит расти, то в составы назначенных поездов включат дополнительные вагоны.