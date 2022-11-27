В воронежском Фонде капремонта использование пенопласта при ремонте фасадов назвали стандартной практикой

Работы планируют завершить до конца следующей недели Фото: c телеграм-канала правительства Воронежской области.

Скол на арке на улице Феоктистова,6 в Воронеже залепили пенопластом. Местных жителей такой подход к ремонту удивил. Фотографии со сколом разместили в социальных сетях в воскресенье, 27 ноября. Воронежцы поинтересовались, во сколько обошлась реконструкция.

На замечания горожан отреагировали в Фонде капитального ремонта. Там пояснили, что при реконструкции объектов культурного наследия можно использовать не все стройматериалы. Поэтому пенопласт и дальнейшее армирование (усилие жесткости) – это стандартная практика при восстановлении таких объектов. Работы планируют завершить до конца следующей недели, если позволит погода.

В Фонде добавили, что разрушение является актом вандализма. Ведомство намерено обратиться в полицию.