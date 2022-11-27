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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 12:42

За хранение марихуаны рецидивист может вернуться в тюрьму на 10 лет

В частном доме нашли более 250 грамм вещества
Мария Щербакова
Мужчина заявил, что хранил марихуану для себя

Мужчина заявил, что хранил марихуану для себя

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские обнаружили более 250 граммов марихуаны в частном доме в хуторе Постоялый Ольховатского района. Теперь за незаконное хранение наркотиков хозяину дома, безработному 29-летнему мужчине, грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 27 ноября.

Мужчина заявил полицейским, что хранил марихуану для личного потребления. Оказалось, что ранее он уже был судим за аналогичные и имущественные преступления. Недавно он освободился из мест лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.