За хранение марихуаны рецидивист может вернуться в тюрьму на 10 лет

Мужчина заявил, что хранил марихуану для себя Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские обнаружили более 250 граммов марихуаны в частном доме в хуторе Постоялый Ольховатского района. Теперь за незаконное хранение наркотиков хозяину дома, безработному 29-летнему мужчине, грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 27 ноября.

Мужчина заявил полицейским, что хранил марихуану для личного потребления. Оказалось, что ранее он уже был судим за аналогичные и имущественные преступления. Недавно он освободился из мест лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.