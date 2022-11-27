В Воронежской области продлили предупреждение о гололеде

Об опасности предупредили в Гидрометцентре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и мокрого снега. Предупреждение синоптиков будет действовать минимум до 6.00 понедельника, 28 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, местами в регионе ожидается налипание мокрого снега. В это время жителям стоит быть осторожнее.

Напомним, в начале рабочей недели в Воронежской области похолодает до -7 градусов. При этом ожидаются порывы ветра до 11 метров в секунду.