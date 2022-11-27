Воронежцы за сутки отдали телефонным мошенникам 4,7 млн рублей

За сутки мошенники похитили со счетов жителей Воронежской области 4,7 млн рублей. В полицию поступило десять соответствующих заявлений. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 27 ноября.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники действовали дистанционно. Деньги выманивали под различными предлогами. В частности, представлялись банкирами и говорили о необходимости защитить счет от несанкционированного доступа, продавцами или покупателями товаров в интернете. Кроме того, использовали схему с якобы попавшим в ДТП родственником.

Напомним, ранее в Главке сообщили о том, что лжебанкиры обманули 58-летнего воронежца на 1,3 млн рублей. Мужчина лишился денег в попытки защитить свой счет от несанкционированного вмешательства.