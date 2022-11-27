Два человека умерли в Воронежской области от ковида за сутки

С тяжелой формой заболевания госпитализировали десять человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки коронавирус диагностировали у 98 жителей Воронежской области. В общей сложности с начала пандемии ковидом заразились 468 268 человек. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 27 ноября.

Умерло за сутки двое жителей региона. Ранее в течение пяти дней статистка смертности не менялась. В целом ковид унес жизни 8 586 воронежцев.

С тяжелой формой заболевания госпитализировали 10 человек. Выписали с больничного 82 жителя региона. Для сравнения, днем ранее заболевших было 100, а выздоровевших 119.