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НовостиОбщество27 ноября 2022 9:40

Два человека умерли в Воронежской области от ковида за сутки

Положительные тесты получили 98 жителей региона
Мария Щербакова
С тяжелой формой заболевания госпитализировали десять человек

С тяжелой формой заболевания госпитализировали десять человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки коронавирус диагностировали у 98 жителей Воронежской области. В общей сложности с начала пандемии ковидом заразились 468 268 человек. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 27 ноября.

Умерло за сутки двое жителей региона. Ранее в течение пяти дней статистка смертности не менялась. В целом ковид унес жизни 8 586 воронежцев.

С тяжелой формой заболевания госпитализировали 10 человек. Выписали с больничного 82 жителя региона. Для сравнения, днем ранее заболевших было 100, а выздоровевших 119.