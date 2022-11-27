В Воронеже нашли живой 69-летнюю женщину с провалами в памяти

В Воронеже закрыли поиски пропавшей 69-летней женщины. Пенсионерку нашли живой местные жители. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в воскресенье, 27 ноября.

Женщина была дезориентирована. По словам родных, она страдает провалами в памяти. На поиски вышли 20 волонтеров. Они расклеивали листовки и опрашивали возможных свидетелей.

Рано утром замерзшую бабушку увидели прохожие. Ее отвели в тепло, но доставить домой сне могли – женщина не помнила своего адреса. Через несколько часов прохожие заметили ориентировку и позвонили на «горячую линию» отряда.