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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 7:56

Поездка в воронежской маршрутке закончилась для женщины больницей

Пассажир упала, когда водитель резко затормозил
Мария Щербакова
Проверку проводят полицейские

Проверку проводят полицейские

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

57-летняя женщина попала в больницу после падения в воронежской маршрутке. Пассажир не удержалась, когда водитель резко затормозил. ДТП случилось у дома №182 на Ленинском проспекте в 17.50 субботы, 26 ноября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Речь идет о маршруте №60. Автобус ехал в направлении улицы Богдана Хмельницкого. Сейчас в ситуации разбираются полицейские, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.