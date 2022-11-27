Поездка в воронежской маршрутке закончилась для женщины больницей

Проверку проводят полицейские Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

57-летняя женщина попала в больницу после падения в воронежской маршрутке. Пассажир не удержалась, когда водитель резко затормозил. ДТП случилось у дома №182 на Ленинском проспекте в 17.50 субботы, 26 ноября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Речь идет о маршруте №60. Автобус ехал в направлении улицы Богдана Хмельницкого. Сейчас в ситуации разбираются полицейские, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.