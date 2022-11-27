Вадим Кстенин и Владимир Ходырев поздравили с Днем матери

27 ноября в России отмечают День матери Фото: Мария ЛЕНЦ

Уважаемые жительницы Воронежа! Дорогие мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери!

Вы учите нас творить добро, воспитываете лучшие человеческие качества, вкладываете в своих детей всю душу, выводите на самостоятельный жизненный путь. С материнской поддержкой человек способен преодолеть любые невзгоды, выстоять в самых непростых обстоятельствах и ситуациях.

Мы стараемся сделать жизнь наших матерей светлее, легче и спокойнее, содействовать им в воспитании и формировании в своих детях принципов добра, справедливости, утверждении в их сознании вечных духовных ценностей.

Искренне желаем вам, дорогие наши, гордиться своими детьми! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев