Рабочая неделя в Воронежской области начнется с морозов до 7 градусов

В начале рабочей недели в Воронежской области похолодает до -7 градусов. При этом порывы ветра достигнут 11 метров в секунду. Возможен небольшой снег. Такой прогноз дали в региональном гидрометцентре.

Так, в понедельник, 28 ноября, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду. И днем и ночью температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В Воронеже также небольшой снег. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем около 0.

Во вторник, 29 ноября, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от 0 до - 5. В областном центре -5- -7 и -1- -3 соответственно. Без существенных осадков.