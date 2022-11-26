Воронежец пришел в гости к другу и украл из соседней квартиры стройматериалы

33-летнему воронежцу вернут строительные материалы и инструменты, которые похитили у него во время ремонта. Кто-то вскрыл квартиру на Ворошилова во время отсутствия рабочих и унес все, что плохо лежало. Потерпевший оценил ущерб в 40 тысяч рублей.

Под подозрение попал 41-летний воронежец, когда его задержали, он признался, что пришел в гости к знакомому, проживающему в том же подъезде. Поднимаясь по лестнице, перекинулся парой фраз с рабочими и заметил в открытом проеме стройматериалы и инструменты. Через некоторое время, воспользовавшись отсутствием мастеров, он проник в квартиру и выкрал все, что приглянулось.

При обыске полицейские изъяли у него похищенное имущество, которое в ближайшее время вернут владельцу. А фигуранту грозит до шест лет за кражу.