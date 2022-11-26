Повторно остановленный пьяным за рулем воронежец может сесть на 2 года

Вечером на улице Загородной в Воронеже сотрудники ДПС остановили автомобиль SsangYong Actyon. Автоинспекторы заметили, что у 40-летнего водителя нарушена речь и от него пахнет спиртным. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем и провели алкотест, результат - 1,090 мг/л.

По информационным базам полицейские установили, что мужчина уже попадался пьяным за рулем, в декабре 2017 года мировой суд Советского района оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1,5 года. При этом водитель не сдал удостоверение в ГИБДД.

Теперь на нарушителя завели уголовное дело, ему грозит до двух лет заключения.