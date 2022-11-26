В Воронеже задержали рецидивиста, объявленного в федеральный розыск

В Воронеже попался рецидивист, которого искали по всей стране.

Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы, обратили внимание на подозрительного мужчину, который, увидев правоохранителей, резко развернулся и попытался скрыться. Росгвардейцы задержали его и передали его полиции для выяснения странного поведения.

При проверке по базе данных полицейские установили, что 31-летний уроженец Брянской области был ранее судим за кражу. А с 1 сентября 2021-го года находится в федеральном розыске за аналогичное преступление.