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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 11:47

В Воронеже задержали рецидивиста, объявленного в федеральный розыск

На подозрительного мужчину обратили внимание росгвардейцы
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже попался рецидивист, которого искали по всей стране.

Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы, обратили внимание на подозрительного мужчину, который, увидев правоохранителей, резко развернулся и попытался скрыться. Росгвардейцы задержали его и передали его полиции для выяснения странного поведения.

При проверке по базе данных полицейские установили, что 31-летний уроженец Брянской области был ранее судим за кражу. А с 1 сентября 2021-го года находится в федеральном розыске за аналогичное преступление.