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НовостиОбщество26 ноября 2022 8:44

Видео с приглашением Байдена в воронежский дом престарелых оказалось фейком

Администрация учреждения не подтвердила, что запись сделали их сотрудники
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из видео

скриншот из видео

Пошутили. Причем не понятно, кто. Видео, где бабушки якобы из воронежского дома милосердия для престарелых и инвалидов приглашают Байдена к себе на ПМЖ, оказалось фейком.

По крайне мере, администрация учреждения не опознала в выступивших пенсионерках ни своих сотрудников, ни своих жильцов. В региональном департаменте соцзащиты тоже отметили, что ролик не имеет отношения к воронежскому дому-интернату.

А так привлекательно все начиналось! Как ранее писал сайт vrn.kp.ru, несколько женщин пригласили Джо Байдена коротать век в своем учреждении, обещали комнатку на первом этаже «без ступенек», кормить с ложечки, вовремя давать лекарства и общаться по утру, чтоб «не с пустотой». Видео несколько дней назад распространили по телеграмм-каналам.