Видео с приглашением Байдена в воронежский дом престарелых оказалось фейком

скриншот из видео

Пошутили. Причем не понятно, кто. Видео, где бабушки якобы из воронежского дома милосердия для престарелых и инвалидов приглашают Байдена к себе на ПМЖ, оказалось фейком.

По крайне мере, администрация учреждения не опознала в выступивших пенсионерках ни своих сотрудников, ни своих жильцов. В региональном департаменте соцзащиты тоже отметили, что ролик не имеет отношения к воронежскому дому-интернату.

А так привлекательно все начиналось! Как ранее писал сайт vrn.kp.ru, несколько женщин пригласили Джо Байдена коротать век в своем учреждении, обещали комнатку на первом этаже «без ступенек», кормить с ложечки, вовремя давать лекарства и общаться по утру, чтоб «не с пустотой». Видео несколько дней назад распространили по телеграмм-каналам.