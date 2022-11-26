Воронежский драмтеатр ставит к Новому году "Звездного мальчика"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В воронежском драмтеатре специально к Новому году готовят волшебную зимнюю сказку Оскара Уайльда о добре и зле «Звездный мальчик». Поучительную философскую притчу о том, что красота не всегда полна доброты, а уродство не означает зло, ставит режиссер Никита Рак.

- Спектакль наполнен особенной атмосферой чудес и превращений, музыкой и светом. Будем показывать его в преддверии Нового года и в первые дни каникул. Перед спектаклями пройдет интермедия у елки, - сообщили в театре.

"Звездного мальчика" покажут 24, 25 декабря в 11.30 и 14.30, 26, 28, 29 декабря в 13.00, 30 ноября в 11.30 и 14.30, 2, 3, 4 января в 11.00. (6+)

Полную афишу новогодних представлений для детей смотрите здесь.