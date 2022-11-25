Воронежский «Буран» проиграл в овертайме ижевской «Ижстали»

Ижевцы радуются победному голу Скобелева. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Ижевске получился упорным. В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором на 22 минуте хоккеисты «Ижстали» вроде бы открыли счет, но судья по непонятным причинам взятие ворот отменил. А на 24 минуте отличный бросок со средней дистанции удался игроку «Бурана» Дмитрию Возовику – 1:0.

В третьем периоде хозяева сравняли счет на 47 минуте. Вратарь «Бурана» Вячеслав Гросс отбил бросок прямо на хоккеиста «Ижстали» Рыжова. Константин развернулся, оставил не у дел и защитника, и голкипера, и отправил шайбу в пустые ворота – 1:1.

Дело дошло до овертайма. В нем игроки «Бурана» вроде бы владели шайбой почти все время. Но когда ее потеряли, пропустили быструю контратаку, которую четко завершил Вячеслав Скобелев – 1:2. До конца овертайма оставалась минута и пять секунд.

Тем не менее «Буран» все же сошел с мертвой точки по очкам и наконец-то пополнил свою копилку хотя бы одним. Всего их стало после 25 игр 15. Только вот внятных комбинаций у команды очень мало. Какой-то дурной староканадский стиль: вбросил шайбу в зону соперника, и беги бороться. С такой игрой 25 место «ураганных» в таблице ВХЛ выглядит закономерным.

27 ноября «Буран» в Альметьевске померяется силами с местным «Нефтяником», идущим на седьмом месте. У команды из Татарстана после 25 игр 34 очка. Матч начнется в 17.00.