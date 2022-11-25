Полицейские в остановленной на воронежской трассе иномарке нашли партию метадона

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Ночью в Воронежской области на 515 км автодороги М-4 «Дон» инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Камри». Авто было с номерами другого субъекта РФ. Внимание стражей порядка привлек пассажир, 39-летний житель Ростовской области. Он заметно нервничал. Сотрудники полиции решили осмотреть транспортное средство.

В машине они нашли шесть свертков с веществами светлого цвета, которые лежали в бумажном пакете. Изъятые свертки были направлены на экспертизу. Оказалось, что в них синтетический наркотик метадон массой более 700 граммов.

Мужчин задержали. Установлено, что запрещенное вещество принадлежит гражданину сопредельного государства. Он ранее привлекался к уголовной ответственности. 39-летний пассажир, зная о том, что его приятель ездит по работе в Санкт-Петербург и обратно в Ростовскую область, попросил взять его с собой. В северной столице мужчина приобрел крупную партию запрещенного вещества и, не ставя в известность водителя, положил ее в багажник.

Подозреваемый пояснил, что приобрел наркотические вещества для расфасовывания. Он намеревался реализовать наркотик через «тайник-закладку» и сбывать наркозависимым лицам с использованием системы безналичного расчета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый находится под стражей.