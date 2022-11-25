Воронежец взял кредиты на 2 млн рублей и перевел их мошенникам

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 46-летний воронежец. Он рассказал, что его обманули мошенники на сумму в более 2 млн рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 25 ноября.

Выяснилось, что 9 ноября ему на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец убедил его, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить это, мужчине настоятельно порекомендовали взять заем самому и перевести все деньги на «безопасные» счета.

Он сделал все так, как сказали ему аферисты и добавил свои накопления. В общей сумме потерпевший перевел на счет мошенникам 2 170 700 рублей. После с мужчиной аферисты не связывались. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.