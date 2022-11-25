Следователи проводят проверку после смерти мужчины в воронежском изоляторе

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственное управление СКР по Воронежской области проводят проверку по факту смерти 37-летнего мужчины в изоляторе временного содержания в городе Лиски. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 25 ноября.

Предварительно, смерть обвиняемого не носит криминального характера.

- Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в СК.

Напомним, 24 ноября мужчина, который обвинялся по «наркотической» статье, был найден сокамерником мертвым. Он скончался во время сна. По предварительному заключению, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, пояснили в ГУ МВД региона. Как отмечают правоохранители, жалоб на здоровье со стороны задержанного к ним не поступало.