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НовостиОбщество25 ноября 2022 15:45

Следователи проводят проверку после смерти мужчины в воронежском изоляторе

Предварительное, его смерть не носит криминальный характер
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственное управление СКР по Воронежской области проводят проверку по факту смерти 37-летнего мужчины в изоляторе временного содержания в городе Лиски. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 25 ноября.

Предварительно, смерть обвиняемого не носит криминального характера.

- Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в СК.

Напомним, 24 ноября мужчина, который обвинялся по «наркотической» статье, был найден сокамерником мертвым. Он скончался во время сна. По предварительному заключению, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, пояснили в ГУ МВД региона. Как отмечают правоохранители, жалоб на здоровье со стороны задержанного к ним не поступало.