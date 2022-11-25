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НовостиОбщество25 ноября 2022 14:50

В Воронеже вечером дороги парализовало пробками в 8 баллов

В городе произошло несколько аварий
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В пятницу, 25 ноября, автомобилисты Воронежа встали в многокилометровые пробки. Причины такого жуткого трафика – три аварии на улице Ленина, Кольцовской и 9 января.

В час пик пробки специализированный сервис Яндекса оценил в 8 баллов. На данный момент средняя скорость машин не выше 5 км/час почти на всех улицах центра Воронежа.

Простаивает значительная часть Московского проспекта, Плехановская. Сложная ситуация возле Цирка.

Завтра, в субботу, автомобилистам также надо быть внимательными. Изменится схема движения по Остужевскому кольцу. Регулировать ее будут знаки и разметка.