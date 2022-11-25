В Воронеже 26 ноября на Остужевском кольце временно изменят схему движения

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Уже завтра, 26 ноября, в Воронеже начнет действовать новая схема движения на пересечении улиц Остужева и Минская. Транспортные потоки будут переключены на временное кольцо. Регулироваться движение будет исключительно разметкой и дорожными знаками. Об этом напомнил горожанам мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

По плану, это произойдет утром, около 9:00. Градоначальник пояснил, что специально для этого был выбран выходной день, когда трафик на Остужевском кольце меньше. Чтобы минимизировать проблемы с движением, на участке также будут дежурить экипажи ГИБДД.

- Прошу водителей, которые планируют двигаться в этом направлении, заранее изучить новую схему. При подъезде к перекрестку Остужева и Минской важно не спешить, быть аккуратными и соблюдать ПДД, чтобы не случились аварии. Это очень масштабный и сложный проект, в реализации которого неизбежны временные проблемы, связанные с изменением схемы движения. Поэтому также прошу отнестись к этому с пониманием. Я сам там езжу каждый день, все сложности, которые могут возникнуть на перекрестке, буду делить со всеми участниками дорожного движения, - сказал мэр.

Новая схема движения на Остужевском кольце

К слову, днем ранее в прямом эфире глава города ответил на вопросы воронежцев. В том числе он рассказал о том, как идут работы на Остужевской развязке и предупредил, что в рамках очередного этапа реконструкции будет скорректировано движение. Это вынужденная мера для того, чтобы полностью не перекрывать весь участок дороги.

Напомним, в настоящее время работы ведутся уже по двум этапам реконструкции Остужевской развязки. В следующем году планируется объявить торги еще на один – финальный этап: на участке от существующих путепроводов через железнодорожные пути до Северного моста.