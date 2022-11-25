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НовостиОбщество25 ноября 2022 13:41

Желтый уровень опасности из-за гололеда продлили в Воронежской области до 27 ноября

Автомобилистам и пешеходам надо быть осторожнее
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Гололедица на дорогах в Воронежской области продлиться как минимум до утра 27 ноября. Об этом сообщается на Прогностической карте Гидрометцентра. Она все также окрашена в желтый цвет.

Причиной этого - гололедно–изморозевые отложения. Явление, по данным синоптиков, чревато образованием на дорогах гололедицы.

Ранее воронежский гидрометцентр предупредил, что в субботу, 26 ноября, по области будут местами туман и гололед. Ожидаются даже осадки в виде дождя и мокрого снега. Темпера по области от -1 градуса до +4. В Воронеже + 1- + 3.