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НовостиОбщество25 ноября 2022 13:41

В Черноземье растут объемы поддержки малого бизнеса

Кредитный портфель клиентов в сегменте малый и микробизнес Центрально-Черноземного банка Сбербанка превысил 61 млрд рублей. C начала 2022 года он вырос на 20%
Источник:kp.ru

Об этом стало известно в рамках проведения VII Воронежского форума предпринимателей, который прошел в ТРЦ Сити-парк «Град». Сбер принял участие в нескольких панельных сессиях с участием регионального бизнеса. Основными темами общения стали вопросы привлечения финансовых инструментов, отраслевые решения и практика продуктов по снижению операционных рисков предпринимателей.

Антон Каменев, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Во время нестабильности и напряженности на рынках сервисы и продукты Сбера стали очень востребованными. Мы проходим этот непростой период вместе с нашими партнерами. Сегодня каждый второй предприниматель – клиент Сбербанка. Центрально-Черноземный банк в сегменте малого и микробизнеса взаимодействует с более чем 155 тысячами юридических лиц. Только с начала года через наш сервис регистрации бизнеса было оформлено более 33 тысяч юридических лиц».

Наибольший рост по объемам поддержки приходится на Тамбовскую область. В этом регионе кредитный портфель вырос на 52% – с начала года в регионе получено кредитов на 3,8 млрд рублей. В Воронежской области, прирост составил 39%. Местные предприниматели оформили займов почти на 8,8 млрд рублей. В Курской области показатель вырос на 37% - с начала года выдано 4,1 млрд кредитов.