В Воронеже обнаружили незаконную свалку биологических отходов

Фото - департамент экологии и природных ресурсов Фото: Предоставлено "КП"

Экологи обнаружили опасную свалку биологических отходов, расположенную в черте Воронежа. Материалы передали в полицию. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии региона 25 ноября.

Незаконную свалку биологических отходов и отходов животноводства устроили у дома 259Б по улице 9 Января. Накануне экологам информацию об этом передал руководитель департамента в Молодежном правительстве Воронежской области Яков Лебедев, которому на неприятный специфический запах на участке пожаловались местные жители.

Кто совершил сброс отходов – пока неизвестно. Информацию о свалке департамент направил также в администрацию Воронежа и управление Роспотребнадзора.

Также департамент попросил воронежцев, которые располагают сведениями о тех, кто был причастен к совершению данного нарушения, поделиться ими, написав на электронный адрес ekolog@govvrn.ru или сообщив по телефону 8(903) 652-86-96 (круглосуточно).