В ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий Воронежа попали рабочие специальности

ТОП-5 самых высокооплачиваемых предложений работодателей Воронежа по итогам ноября возглавила вакансия каменщика. Такому специалисту работодатель готов платить до 160 тыс. рублей в месяц. Рейтинг составил сервис Работа.ру. Результаты опубликовали в пятницу, 25 ноября.

До 150 тыс. рублей может зарабатывать главный агроном. Ему предстоит разрабатывать стратегии развития технологий в агропроизводстве и руководить работами по их внедрению. Замыкает тройку лидеров вакансия токаря на оборонном производстве с зарплатой от 130 тыс. рублей.

Мастер по ремонту кондиционеров может получать от 100 тыс. рублей. На пятой строчке оказалась вакансия механизатора с зарплатой до 100 тыс. рублей.