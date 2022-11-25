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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:51

В ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий Воронежа попали рабочие специальности

Каменщику, токарю и мастеру по ремонту кондиционера готовы платить более 100 тыс. в месяц
Мария Щербакова

ТОП-5 самых высокооплачиваемых предложений работодателей Воронежа по итогам ноября возглавила вакансия каменщика. Такому специалисту работодатель готов платить до 160 тыс. рублей в месяц. Рейтинг составил сервис Работа.ру. Результаты опубликовали в пятницу, 25 ноября.

До 150 тыс. рублей может зарабатывать главный агроном. Ему предстоит разрабатывать стратегии развития технологий в агропроизводстве и руководить работами по их внедрению. Замыкает тройку лидеров вакансия токаря на оборонном производстве с зарплатой от 130 тыс. рублей.

Мастер по ремонту кондиционеров может получать от 100 тыс. рублей. На пятой строчке оказалась вакансия механизатора с зарплатой до 100 тыс. рублей.