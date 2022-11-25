Под Воронежем женщина, незаконно торговавшая алкоголем, получила условный срок за взятку полицейскому

В Хохольском районном суде вынесли приговор 49-летней Татьяне Крючковой. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия».

В суде установили, что в июне 2021 года Крючкова попалась на незаконной торговле алкоголем в магазине в селе Гремячье. Полицейский составил на него административный протокол. Тогда женщина пришла в служебный кабинет старшего оперуполномоченного районного отдела МВД и попыталась передать ему взятку - 15 тысяч рублей. Полицейский взять деньги отказался. Торговку задержали с поличным.

- Татьяне Крючковой дали полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Сумма взятки пойдет в доход государства, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.