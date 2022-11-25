В Воронеж приехал полпред Президента в ЦФО Игорь Щёголев

Фото правительства Воронежской области

Сегодня, 25 ноября, в Воронеже прибыл с визитом полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Там пояснили, что программа у высокопоставленного гостя была насыщенной. Игорь Щёголев вместе с представителями региональной власти побывал в госпитале. Там сейчас проходят курс лечения раненые бойцы, участвующие в СВО. Также полпред Президента вручил награды медикам.

А после этого отправился на аэродром, чтобы пообщаться с боевыми летчиками.

В пресс-службе правительства отметили, что власти Воронежской области продолжают оказывать поддержку военным и их семьям.