В Воронеже задержали грабителя ювелирного магазина

Мужчина успел продать украденное Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Россоши мужчина украл из ювелирного салона дорогостоящие украшения. Он сбежал с ними, не заплатив. Продавец вызвала на место полицейских. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 25 ноября.

В торговом зале мужчина попросил продавца показать ему золотую цепочку с кулоном в виде знака зодиака. Он сказал, что выбирает подарок для возлюбленной. Однако получив в руки украшения, бросился бежать. Сумма ущерб составила около 30 тыс. рублей.

Полицейские опросили очевидцев и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В грабителе опознали 38-летнего жителя Ольховатского района, который ранее уже был судим. По горячим следам мужчину задержали в Воронеже. К этому времени он уже успел продать украшения на одном из автовокзалах областного центра.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Максимально ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.