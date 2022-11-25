55 чиновников Федерального казначейства в Воронеже уличили в коррупционных нарушениях

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Прокуратура Воронежской области поделилась итогами проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в региональном управлении Федерального казначейства. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 25 ноября.

Там пояснили, что мероприятие выявило немало нарушений. К примеру, в управлении не принимались меры к тому, чтобы не допускались конфликты интересов сотрудников. И представили случай в Бутурлиновском районе. Там начальник отдела казначейства является родственником руководителя отдела финансов местной администрации.

Также с нарушением антикоррупционного законодательства санкционировались расходы в рамках реализации крупных нацпроектов «Культура» и «Образование».

Выявлены случаи представления государственными служащими недостоверных сведений в ежегодных декларациях. Чиновники не вносили данные об объектах недвижимости, автомобилях, банковских счетах, значительных доходах и даже автобусах для коммерческого использования.

Прокуратура области внесла главе регионального управления Федерального казначейства Наталье Зиновьевой представление об устранении нарушений. 55 должностных лиц казначейства привлечены к дисциплинарной ответственности.