Воронежцев просят помочь в поисках насильника

Мужчина в лесополосе изнасиловал 30-летнюю женщину Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Следователи просят воронежцев помочь в поисках насильника. Мужчину не могут найти с августа 2020 года. Тогда в лесополосе недалеко от дома №22а на улице Екатерины Зеленко в Воронеже он изнасиловал женщину, угрожая ей убийством. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 25 ноября.

На вид подозреваемому 60-70 лет. Он ростом 170-175 см, среднего телосложения. У него седые волосы с большой залысиной на лбу. На руке у него татуировка в виде ангела с нимбом и сложенными на груди руками.

Вместе с насильником были две собаки – немецкая овчарка и лабрадор (последняя откликается на кличку Бади).

Подозреваемый был одет в молочную рубашку с тремя синими полосками сбоку, темные брюки и коричневую куртку. С собой у него был велосипед фирмы «Десна».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о преступнике, просят позвонить по телефонам: 8-920-405-13-96, 8-920-218-62-64, 8(473) 271-08-36 или 02. Конфиденциальность гарантирована.